Вперше письмова згадка про борщ з'явилась у 1584 році, однак насправді його також могли готувати ще у Вавилоні. Про це пише 24 Канал із посиланням на WAS.

Яким був перший борщ?

Цікаво, що ця версія борщу дещо відрізнялась від тієї, яку ми всі знаємо. Справа в тому, що такий стародавній борщ готували без буряка. Авторкою рецепта борщу "по-римськи" вважають Марка Гавія Апіція. Цей борщ був зовсім інакшим – основою для приготування була рослина борщівник.

Його квасили та готували із нього щось схоже на суп. Причиною, чому буряк не додавали до цих страв проста – у Європі тоді ще не було цього овочу.

Він з'явився на прилавках стародавніх овочевих магазинів наприкінці 16 століття. Припускають, що майже одразу його почали додавати в борщ – на початку 17 століття.

Натомість у старих кулінарних книгах Польщі є згадки про борщ із лимоном та рибою. Зараз ці рецепти виглядають дещо дивними, адже відрізняються від класичного уявлення про цю страву.

Борщ є справжньою візитівкою української кухні. Його рецепт неодноразово намагалась привласнити Росія, проте їм це не вдалося.

До слова, у 1918 році під час Гетьманщини Павла Скоропадського тарілка борщу коштувала доволі дорого. Ця сума становила приблизно третину щоденного доходу чиновника того часу.