Не лише McDonald's: 5 компаній, які створили меню за мотивами фільмів

Світові бренди все частіше обʼєднуються з кіноіндустрією, створюючи тематичні меню до гучних премʼєр. Такі акції викликають ажіотаж не лише серед фанатів, а й приваблюють нову аудиторію.

Відомі мережі швидкого харчування і кавʼярень перетворюють героїв і сюжети на страви, напої та десерти. 24 Канал розповідає про пʼять яскравих прикладів, як кіно стало частиною меню.

Дивіться також Що подавали Мерцу, Макрону, Стармеру і Туску в українському поїзді: Клопотенко розкрив меню

Burger King та "Людина-павук: Павутиння всесвітів"

Burger King не залишив без уваги вихід фільму "Людина-павук: Павутиння всесвітів" і створив великий бургер Вопер, який майже не змінив свій смак.

Проте замість звичайної булочки використали червону з чорним кунжутом, а американський сир замінили на плавлений швейцарський.

Новий бургер присвячений виходу фільму "Людина-павук: Павутиння всесвітів" / Фото Burger King

Можна помітити, що колір нового бургера повторює відтінки костюма Людини-павука.

Starbucks та "Бріджертони"

У 2022 році відбулася колаборація Starbucks і Netflix. Нове меню було приурочене другому сезону серіалу "Бріджертони". Особливо надихнула сцена другого сезону, де героїня Кейт Шарма насолоджується чаєм на терасі маєтку Бріджертонів.

Цей момент став основою для створення нового напою в Starbucks – англійського лате з чорним чаєм, тростинним цукром, парним молоком та ніжною пінкою, який подають разом з класичним мигдальним макаруном.

"Бріджертони"-меню / Фото Starbucks

McDonald’s та "Minecraft: Фільм"

До прем’єри "Minecraft: Фільм" McDonald’s у 100 країнах світу презентував обмежене меню. У нього увійшли гострий соус "Полум’я безодні", велика картопля фрі, напій, а також вибір між "Біг Маком" або шістьма "Чікен МакНагетсами".

Колаборація з "Minecraft: Фільм" / Фото McDonald’s

До меню додавалися колекційні фігурки з кодами для розблокування скінів у Minecraft Marketplace. Також у дитячому Happy Meal можна було отримати 12 нових іграшок, що зображують персонажів і мобів з гри.

Burger King та "Як приборкати дракона"

З нагоди ремейку "Як приборкати дракона" Burger King у партнерстві з Universal Pictures запустив обмежене меню із стравами на грилі та тематичними закусками.

Головною стравою став "Драконячий Воппер" – гострий бургер із беконом, сиром і свіжими овочами на мармуровій булочці кольору полум’я. До меню також увійшла картопля фрі з моцарелою у гострому паніруванні, освіжаючий полуничний лимонад та шоколадне морозиво з тематичними добавками.

Меню присвячене виходу "Як приборкати дракона" / Фото Burger King

Primark Café та "Ліло і Стіч"

У Primark на околиці Брейхеда відкрився тематичний заклад, присвячений римейку мультфільму "Ліло і Стіч".

В кафе з гавайським декором подають тістечка, молочні коктейлі, тости, вафлі, смузі та мініпіци, які сподобаються дітям.

Які страви пропонують у Primark Café / Фото Primark

В меню також є гавайська свинина на грилі, тости з сиром і соусом барбекю, а також десертний коктейль "Гонолулу" з ананасом, персиком і збитими вершками.