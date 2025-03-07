Деякі з них краще видаляти перед приготуванням, щоб уникнути можливих негативних наслідків для здоров'я. про це пише 24 Канал із посиланням на Pulse.

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Які частини курки варто виключити з раціону

Якщо ви слідкуєте за своїм харчуванням, перш за все слід звернути увагу на курячу шкіру. Вона практично повністю складається з жиру і має високу калорійність.

Однак шкіра має і певну перевагу – завдяки їй м’ясо стає ніжнішим та ароматнішим, але важливо правильно готувати. Проте, якщо після її видалення ви додаєте багато солі або олії для покращення смаку, користь від виключення шкіри з раціону зводиться нанівець.



Деякі частини курки можуть бути шкідливими / Фото Pexels

Ще однією частиною, яку не рекомендується вживати, є легені. Саме в них накопичуються бактерії та паразити, які навіть після термічної обробки можуть становити загрозу для здоров’я.

Також варто уникати голів і хвостиків курки. У цих частинах можуть міститися шкідливі речовини та токсини, що потенційно небезпечні для організму.

Найбільш небезпечна частина курки – науковий погляд

Згідно з інформацією WebMD, куряче м’ясо загалом є корисним та поживним продуктом. Однак найбільшу небезпеку становить сира курятина. Вона є ідеальним середовищем для розмноження бактерій, тому вживати м’ясо, яке не було достатньо термічно оброблене, категорично не можна. Щоб переконатися в готовності страви, слід перевіряти температуру в найтовстішій частині шматка.

Дієтологиня Кара Харбстріт зазначає, що всі частини курки можуть бути частиною здорового раціону. Вона також підкреслює, що темне м’ясо містить більше корисних жирів та вітамінів порівняно з білим, хоча й є більш калорійним.

Окрім цього, фахівці не рекомендують мити курку перед приготуванням. Це не допомагає позбутися бактерій, зате може спричинити їх розповсюдження через бризки води.