Король Чарльз приніс в жертву свою дієту, щоб перемогти рак. Він замінив червоне м'ясо на авокадо, щоб прискорити своє одужання і перемогти рак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Король Чарльз замінив червоне м'ясо на авокадо

Син королеви Камілли Том Паркер Боулз поділився своїми міркуваннями щодо змін у харчуванні монарха. Він розповів, що Чарльз відмовився від червоного м'яса.

Я не дієтолог, але знаю, що їжа є ліками для організму. Він знає, коли йому потрібні ті чи інші речовини,

– сказав він.

Колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд додала: "Я не думаю, що для Чарльза буде великою жертвою відмовитися від червоного м'яса. Він завжди дуже уважно ставився до свого харчування – дуже рідко обідає. І протягом багатьох років він свідомо уникав м'яса й риби два дні на тиждень".

Вона додала, що він також зменшив кількість споживаних молочних продуктів, але це з екологічних міркувань. Однак тепер у короля є медичні підстави повністю відмовитися від червоного м'яса.



Король Чарльз / Фото Getty Images

Ймовірно, він буде сумувати за своїм органічним смаженим ягням... але я впевнена, що він повністю зосереджений на своєму одужанні й зробить все, що скажуть лікарі, щоб перемогти або контролювати рак,

– зазначила Дженні Бонд.

Король також дотримується здорового сніданку з домашнього хліба та миски свіжих фруктів і свіжого соку.

"У нього є шість різних видів меду, особливі мюслі, його сухофрукти й все, що є особливим, до чого він трохи прискіпливий", – раніше розповів колишній шеф-кухар королівської сім'ї Грем Ньюболд.

Фрукти, цільнозерновий хліб і мюслі містять багато клітковини – ще одна їжа, яка може допомогти знизити ризик розвитку раку.