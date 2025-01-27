Королівська насолода: який секретний інгредієнт Чарльз III додає до чаю і кави

Король Чарльз любить, щоб до його чаю та кави додавали певний інгредієнт. Хоча Чарльз і віддає перевагу чаю, однак він іноді полюбляє випити і каву.

Про улюблений інгредієнт, який король додає до своїх напоїв, розповів колишній дворецький королівської родини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Один з найпопулярніших продуктів в Україні заборонено їсти королівській родині в Британії

Король віддає перевагу чаю з медом

Давно відомо, що король насолоджується чаєм протягом дня, але, за словами Гранта Гаррольда, він ймовірно час від часу пив і каву, але не без певного підсолоджувача.

Гаррольд, який працював дворецьким у короля Чарльза з 2004 до 2011 року, розповів, що монарх вважає за краще додавати ложку меду до кави та чаю замість цукру.

Покійна королева, принц Філіп і король Чарльз, безумовно, віддають перевагу чашці чаю перед кавою,

– сказав він.

"Вони були любителями чаю до самого кінця. Можливо, час від часу вони пили каву, але чай був їхнім улюбленим напоєм", – додав Гаррольд.

За його словами, король Чарльз казав, що віддає перевагу меду замість цукру.

Король відомий своїм підходом до харчування і дотримується дуже здорового режиму, який включає домашні овочі, невеликі порції і яйця.

Його улюблений чай – Дарджилінг з молоком і медом, імовірно, від його власних бджіл у Гайгроув.

Згідно з Sunday Times, він любить тільки чай, заварений з розсипного чайного листя в чайнику, "з пропорцією одна чайна ложка листя на кожну чашку чаю, плюс одна для чайника".