Повідомляє 24 Канал з посиланням на Gloucestershire Live.

Яким є улюблений перекус королеви Камілли?

Оскільки Камілла багато часу проводить у власному саду та готує страви з вирощених продуктів, вона обожнює ласувати сирим горохом, зриваючи його просто з кущів. Про це королева розповіла під час візиту до однієї з шкіл у Беркширі.

Я скажу вам, що мені дійсно подобається їсти горох просто з грядки. Якщо вийняти його прямо зі стручка, він дуже смачний і дуже солодкий. Я вожу всіх своїх онуків до садка, і вони годинами їдять горох,

– розповіла вона.

Королева Камілла / Фото GettyImages

У виданні зазначили, що свіжий зелений горох багатий на вітаміни C і E, цинк та інші антиоксиданти. За даними Британського фонду серця, щоденне вживання порції гороху, квасолі або бобових може сприяти зниженню рівня холестерину.

До слова, улюблена страва королеви Камілли також є доступною кожному. Ба більше, її ціна складає всього 1,15 фунта.