Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Якими були улюблені страви Єлизавети II

Колишні кухарі королівського палацу поділилися, що королева Єлизавета II найчастіше на обід замовляла смажену камбалу на подушці з припущеного шпинату або цукіні. Такий обід був не лише низькокалорійним, але й багатим на білок з великою кількістю необхідних поживних речовин.

Вважається, що це була одна з причин, чому обід був одним із найулюбленіших прийомів їжі монархині.

Улюблена обідня страва Єлизавети II була простою та корисною / Фото GettyImages

Як зазначив колишній шеф-кухар Даррен Макгрейді, увечері королева часто смакувала філе з соусом із грибів та віскі, особливо в поєднанні з олениною.

Також відомо, що Єлизавета II зазвичай уникала продуктів із високим вмістом крохмалю, таких як картопля чи макарони, коли їла наодинці.

Її харчування було частим, але помірним, тому на післяобідній чай вона полюбляла шоколадний бісквітний торт та імбирний пиріг. Серед улюблених сендвічів королеви – з огірком, яйцем та копченим лососем.

До слова, раніше ми писали про те, що любила їсти королева Єлизавета II на сніданок. Часто це були пластівці, тости, чай і печиво.