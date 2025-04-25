Що їсть Кріштіану Роналду, аби виглядати на 25 у свої 40: улюблена страва легенди футболу

Кріштіану Роналду – не лише футбольна легенда, а й приклад фанатичної самодисципліни. Цікаво, що в меню зірки майже немає цукру, жодного алкоголю, зате є одна улюблена страва з дитинства.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про улюблену страву Роналду

Роналду завжди відзначався трепетним ставленням до свого фізичного стану – його ідеальна форма не раз викликала захоплення як на футбольному полі, так і серед підписників у соцмережах.

У виданні зазначають, що одним із джерел енергії Роналду є його улюблена страва – бакаляу-а-браш. Це традиційна португальська страва із солоної тріски, картоплі, цибулі та яєць. Вона не тільки поживна й проста в приготуванні, а й має для футболіста особливе значення – з дитинства її готувала його мама.

Бакаляу-а-браш / Фото Pingo Doce

У власному ресторані Роналду в Лісабоні цю страву готують саме так, як колись це робила його мама. Сам футболіст неодноразово зізнавався, що бакаляу-а-браш повертає його у безтурботні часи дитинства та заряджає енергією – як фізичною, так і душевною.

Кріштіану Роналду / Фото GettyImages

Додамо, що Роналду уважно стежить за своїм раціоном. У його меню багато білка, майже повністю відсутній цукор, і він повністю уникає алкоголю. Серед напоїв зірка завжди віддає перевагу звичайній воді.

До слова, принцеса Уельська Кейт Міддлтон також дотримується збалансованого харчування. Одним із головних принципів її харчування – вживання суперфудів.