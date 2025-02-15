Лікарі назвали найкращий чай, який варто пити щодня

Чай за популярністю хіба що, можливо, поступається каві. І цей напій вражає своїм різноманіттям. Проте є один вид, вживання якого може мати справді позитивний ефект.

І мова йде про чай, який багатьом відомий. Що це за чай і чому його варто пити щодня – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Eating Well.

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Який чай варто пити щодня

Часто люди вважають, що зелений чай більш корисний, ніж чорний, проте лікарі кажуть, що саме чорний є найбільш корисним для організму. Зокрема на цьому наголошує Вандана Шет – дієтологиня з Лос-Анджелеса.

Включення чорного чаю у ваш розпорядок дня може бути приємним і легким способом підтримати довголіття та загальне здоров’я,

— каже Шет.

Зокрема фахівці відзначають, що чай знижує ризик передчасної смерті. За даними дослідження, проведеного у 2022 році, регулярне вживання чорного чаю щодня знижувало ризики на 9 – 13%. Зокрема мова йде про зниження ризиків інфаркту чи інсульту.



Чорний чай знижує ризики передчасної смерті / Фото Pexels

Також цей напій багатий на антиоксиданти. У чорному чаю їй більше, ніж в інших напоях і вони мають протизапальну дію та підтримують здоров'я серця. Також чай позитивно впливає на артеріальний тиск і буде доречним для тих, у кого він понижений.

Гіпертонія є основним фактором ризику серцево-судинної захворюваності та смертності, тому здоровий артеріальний тиск є ключовим фактором довголіття,

– каже Шет.



Чорний чай позитивно впливає на артеріальний тиск / Фото Pexels

Лікарі рекомендують вживати не менше 2 чашок чорного чаю на день, проте рекомендують утриматися від вживання чаю перед сном, оскільки він містить кофеїн. Хоч його менше, ніж у каві, проте це може негативно вплинути на сон.

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