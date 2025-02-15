Лікарі назвали найкращий чай, який варто пити щодня
- Лікарі рекомендують вживати чорний чай щодня, оскільки він може підтримати довголіття та загальне здоров'я, знижуючи ризик передчасної смерті.
- Чорний чай багатий на антиоксиданти, які мають протизапальну дію та підтримують здоров'я серця, але слід уникати його вживання перед сном через вміст кофеїну.
Чай за популярністю хіба що, можливо, поступається каві. І цей напій вражає своїм різноманіттям. Проте є один вид, вживання якого може мати справді позитивний ефект.
І мова йде про чай, який багатьом відомий. Що це за чай і чому його варто пити щодня – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Eating Well.
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Який чай варто пити щодня
Часто люди вважають, що зелений чай більш корисний, ніж чорний, проте лікарі кажуть, що саме чорний є найбільш корисним для організму. Зокрема на цьому наголошує Вандана Шет – дієтологиня з Лос-Анджелеса.
Включення чорного чаю у ваш розпорядок дня може бути приємним і легким способом підтримати довголіття та загальне здоров’я,
— каже Шет.
Зокрема фахівці відзначають, що чай знижує ризик передчасної смерті. За даними дослідження, проведеного у 2022 році, регулярне вживання чорного чаю щодня знижувало ризики на 9 – 13%. Зокрема мова йде про зниження ризиків інфаркту чи інсульту.
Чорний чай знижує ризики передчасної смерті / Фото Pexels
Також цей напій багатий на антиоксиданти. У чорному чаю їй більше, ніж в інших напоях і вони мають протизапальну дію та підтримують здоров'я серця. Також чай позитивно впливає на артеріальний тиск і буде доречним для тих, у кого він понижений.
Гіпертонія є основним фактором ризику серцево-судинної захворюваності та смертності, тому здоровий артеріальний тиск є ключовим фактором довголіття,
– каже Шет.
Чорний чай позитивно впливає на артеріальний тиск / Фото Pexels
Лікарі рекомендують вживати не менше 2 чашок чорного чаю на день, проте рекомендують утриматися від вживання чаю перед сном, оскільки він містить кофеїн. Хоч його менше, ніж у каві, проте це може негативно вплинути на сон.
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