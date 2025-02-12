На перший погляд, цей напій складно відрізнити від іншої чорної кави, а в меню багатьох закладів він зустрічається нечасто. Про це пише 24 Канал із посиланням The Guardian.

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Що таке лонг-блек

Бариста у різних кав’ярнях можуть мати власні інтерпретації лонг-блека. Дехто навіть називає його просто іншою назвою американо.

Однак є принципова відмінність: у лонг-блеку еспресо додають у чашку з гарячою водою, а не навпаки. Це дозволяє зберегти крема та насичений смаковий профіль напою. Власник кав’ярні Laynes у Лідсі Дейв Олейнік пояснює, що такий спосіб приготування зберігає текстуру і не руйнує аромати.

За даними опитувань, у 2023 році лонг-блек став п’ятим за популярністю кавовим замовленням у Лондоні, займаючи 9% від загального обсягу продажів кави. У легендарній кав’ярні Kaffeine цей напій пропонують із 2009 року, і його популярність лише зростає.

Його смак набагато яскравіший, ніж у американо: ожина, карамель, горіхові ноти – усе це проявляється значно чіткіше, – пояснює власник закладу Пітер Дор-Сміт.

Популярність лонг-блека є частиною глобальної тенденції – перехід від великих та солодких напоїв до більш концентрованих і якісних. Це відображає європейський підхід до кавової культури, де акцент роблять на смаку, а не на обсязі.



Популярними стають більш міцні напої / Фото Pexels

Чи стане лонг-блек настільки ж популярним, як флет вайт або класична чорна кава? У великих кавових мережах Великої Британії цей напій поки що не зустрічається, але його популярність росте. Тож, можливо, саме час спробувати змінити своє звичне замовлення.