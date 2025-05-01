Британець був щиро здивований, коли заглянув у меню місцевого McDonald's у Японії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

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Що спробував турист

Те, що він побачив, виявилося абсолютно несхожим на знайомі позиції з британських ресторанів мережі.

Попри те що більшість мандрівників намагається уникати фастфуду за кордоном, цього разу цікавість перемогла – і чоловік вирішив скуштувати локальні варіації улюблених страв. Його перше враження було позитивним.

Упаковка виглядає круто,

– відзначив він.

Своє гастрономічне знайомство з японським McDonald's він почав із Gohan Chicken Tatsuta – бургера, в якому замість класичної булки використовуються рисові коржі. Враження були змішані, і оцінка – 5 із 10. Наступним став Baj Teriyaki McBurger, який отримав 6 балів. А от Roasted Soy Sauce Egg & Bacon Thick Beef Burger серйозно його вразив – 8 із 10.



МакДональдз у Японії здивував туриста / Фото Pexels

Справжнім сюрпризом став Teriyaki Chicken Filet-O. На вигляд він, за словами чоловіка, здавався підозрілим – «як суміш курки з рибою». Але смак виявився напрочуд приємним. Цьому бургеру він без вагань поставив максимум – 10 із 10.

Із напоїв найбільше заінтригував Matcha Iced Frappe, якого у британському меню немає. Смак також не розчарував.

Що ж до інших позицій, то соуси видались йому цікавими й оригінальними, але курячі нагетси не справили враження. У підсумку він оцінив японський McDonald's на 7,5 з 10.

McDonald's оголосив, що прибере з меню популярний бургер Біг Тейсті. Це викликало сильну реакцію серед українців.