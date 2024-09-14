Матча, яскравий зелений чай з тисячолітньою історією, переживає сплеск світової популярності. Дієтолог Нікола Лудлам-Рейн проливає світло на причини цієї зростаючої тенденції та потенційні переваги для здоров'я, пов'язані зі споживанням матчі.

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Що це таке

Лудлам-Рейн пояснила, що матча – це різновид порошкоподібного зеленого чаю, виготовленого зі спеціально вирощеного та обробленого чайного листя.

На відміну від звичайного зеленого чаю, коли заварюють листя, яке потім викидають, при вживанні матчі використовується цілий лист. Цей метод забезпечує значно вищу концентрацію поживних речовин та антиоксидантів. Крім того, листя матчі вирощується в затінку, що підвищує вміст хлорофілу і сприяє отриманню яскравого зеленого відтінку чаю.

Яка користь цього чаю для здоров'я

Матча має гіркуватий смак. За словами Лудлам-Райн, цей чай багатий на антиоксиданти, зокрема катехіни, які відіграють вирішальну роль у захисті клітин від пошкоджень, спричинених вільними радикалами.

За її словами, матча також містить L-теанін, амінокислоту, яка сприяє розслабленню. Водночас не варто забувати про те, що вживання цього напою повинне бути частиною збалансованого харчування.

Також Лудлам-Рейн радить пити цей чай, аби впоратися зі стресом, адже він містить L-теанін.