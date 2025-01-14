У Європі розташований єдиний у світі McDonald's, який перетворюється в нічний клуб

McDonald's здебільшого асоціюється з сімейними ресторанами швидкого обслуговування, де відвідувачі можуть спокійно поїсти. Однак в угорському Будапешті розташований один з найоригінальніших закладів цієї мережі, який перетворюється в нічний клуб.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun. Кожного вечора в п'ятницю та суботу в цьому закладі виступають діджеї, а також проводяться світлові шоу.

Дивіться також McDonald’s дав можливість зіграти в "Гру в кальмара" в своїх ресторанах

Що відомо про McDonald's, який перетворюється у нічний клуб

McDonald's на залізничній станції Ньюгаті в Будапешті знову відкрив свої двері у вересні після восьмимісячної реконструкції. Будівля має унікальний дизайн з великими скляними вікнами, а всередині встановлені світильники, покриті міддю.

Головною особливістю цього закладу є те, що щоп'ятниці та щосуботи з 22:00 до 04:00 за місцевим часом він перетворюється на нічний клуб. Тут виступають діджеї, а на великі стелі проектуються світлові проєкції.

Як виглядає McDonald's на станції Ньюгаті в Будапешті: дивіться відео

Спочатку планувалося, що Nyugati Lounge працюватиме лише до кінця 2024 року, але заклад буде функціонувати й у 2025 році. В ніч на 11 січня там відбувся черговий діджей-сет.

У виданні зауважили, що McDonald's на станції Ньюгаті відкрився вперше у 1990 році, ставши одним з перших, де з'явилися термінали самообслуговування, що згодом стали стандартом для більшості ресторанів мережі в інших європейських країнах.