Повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider. У салоні списаного літака можуть поміститися до 20 людей.

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Що відомо про McDonald's у літаку

У 2013 році McDonald's у літаку увійшов до списку найкрутіших ресторанів McDonald's у світі за версією Daily Meal. Відтоді він став всесвітньовідомим.

Наші місцеві жителі дуже пишаються ним. Він став визначною пам'яткою тут, у Новій Зеландії,

– розповіла про ресторан власниця незвичайного McDonald's Ейлін Бірн.

Ресторан розташований у курортному містечку Таупо, неподалік від відомого однойменного сплячого вулкана, кальдера якого нині перетворилася на озеро.

Хоча в самому літаку їжу не готують, кухня розташована у сусідній будівлі. Проте в салоні Douglas DC-3 встановлені столики, а відвідувачі можуть побачити оригінальну кабіну пілотів, яку зберегли за скляними дверима.

McDonald's у літаку / Фото з Instagram

Літак, прикрашений логотипом McDonald's, перебуває на своєму нинішньому місці вже понад три десятиліття.

З 2000 року рестораном керують Ейлін Бірн і її чоловік Дес, а працюють за франшизою вони ще з 1995 року.

Ейлін зазначила, що разом із чоловіком облаштувала під носом літака спеціальну зону для фото в Instagram, щоб відвідувачі могли робити пам’ятні фотографії.

За її словами, біля літака завжди збираються черги туристів. Він неодноразово з'являвся у новинах і тревел-шоу по всьому світу.

Як виглядає McDonald`s у літаку: дивіться відео

Бірн також розповіла, що літак виготовили у Каліфорнії в 1943 році, але почав свою роботу пасажирським літаком в Австралії та літав до 1961 року. Зрештою, у 1984 році його списали.

Більшість конструкції літака залишилася без змін, за винятком демонтованих двигунів і вилучених пасажирських сидінь.

Потрапити до цього унікального ресторану можна сходами біля хвоста літака, які ведуть від дитячого майданчика.