Ви будете вражені: як виглядає єдиний у світі McDonald's у літаку
У Новій Зеландії розташований один з найоригінальніших ресторанів McDonald's. Його особливістю є те, що заклад розміщено в списаному літаку Douglas DC-3.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider. У салоні списаного літака можуть поміститися до 20 людей.
Дивіться також У Європі розташований єдиний у світі McDonald's, який перетворюється в нічний клуб
Що відомо про McDonald's у літаку
У 2013 році McDonald's у літаку увійшов до списку найкрутіших ресторанів McDonald's у світі за версією Daily Meal. Відтоді він став всесвітньовідомим.
Наші місцеві жителі дуже пишаються ним. Він став визначною пам'яткою тут, у Новій Зеландії,
– розповіла про ресторан власниця незвичайного McDonald's Ейлін Бірн.
Ресторан розташований у курортному містечку Таупо, неподалік від відомого однойменного сплячого вулкана, кальдера якого нині перетворилася на озеро.
Хоча в самому літаку їжу не готують, кухня розташована у сусідній будівлі. Проте в салоні Douglas DC-3 встановлені столики, а відвідувачі можуть побачити оригінальну кабіну пілотів, яку зберегли за скляними дверима.
McDonald's у літаку / Фото з Instagram
Літак, прикрашений логотипом McDonald's, перебуває на своєму нинішньому місці вже понад три десятиліття.
З 2000 року рестораном керують Ейлін Бірн і її чоловік Дес, а працюють за франшизою вони ще з 1995 року.
Ейлін зазначила, що разом із чоловіком облаштувала під носом літака спеціальну зону для фото в Instagram, щоб відвідувачі могли робити пам’ятні фотографії.
За її словами, біля літака завжди збираються черги туристів. Він неодноразово з'являвся у новинах і тревел-шоу по всьому світу.
Як виглядає McDonald`s у літаку: дивіться відео
Бірн також розповіла, що літак виготовили у Каліфорнії в 1943 році, але почав свою роботу пасажирським літаком в Австралії та літав до 1961 року. Зрештою, у 1984 році його списали.
Більшість конструкції літака залишилася без змін, за винятком демонтованих двигунів і вилучених пасажирських сидінь.
Потрапити до цього унікального ресторану можна сходами біля хвоста літака, які ведуть від дитячого майданчика.