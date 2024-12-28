Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @doubleflash у TikTok. "Плейн бургер" стане ідеальним вибором для дітей або людей, які хочуть мінімалістичний варіант.

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Що відомо про "плейн-бургер" в "МакДональдз"

У відео чоловік розповів, що в "МакДональдз" є можливість замовити "плейн-бургер". Особливість його в тому, що він "чистий", адже готується такий бургер без додаткових інгредієнтів або соусів. Також, за словами чоловіка, такий бургер має кардинально інакше смак.

У "МакДональдз" можна замовити "плейн-бургер": дивіться відео

Все, що необхідно для замовлення – підійти до каси та сказати, що бажаєте замовити "плейн-бургер".

Ми замовили з подвійним сиром і чесно скажу, хочеться далі лише такі бургери замовляти. Рекомендую,

– заявив чоловік на відео.

Зауважимо, що невідомо, чи дійсно можна зробити таке замовлення у кожному закладі "МакДональдз", втім, користувачі у коментарях підтверджують, що така функція вже давно є у ресторанах відомої мережі.