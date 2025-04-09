Соцмережі заполонили скарги від українців на дефіцит Minecraft-фігурок та довгі черги. Попри це, охочих отримати омріяну іграшку все ще багато, передає 24 Канал.

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Чи будуть ще іграшки Minecraft у McDonald’s

Мережа McDonald’s та Minecraft випустили масштабну колаборацію, в рамках якої покупці могли отримати іграшку з гри при замовленні певних меню. Однак високий попит перевершив очікування, що спричинило хвилю невдоволення серед українців.

На Facebook-сторінці McDonald’s з’явилося багато негативних коментарів. Користувачі скаржилися не лише на дефіцит іграшок, а й на довгі черги.

Приклади коментарів / Скриншоти

Ба більше, у TikTok почали з'являтися відео, де люди запитують співробітників McDonald`s про те, чи ще будуть в наявності Minecraft-фігурки. Так, одній з користувачок повідомили, що іграшок вже немає і невідомо, чи будуть ще.

Блогерка поцікавилася, чи будуть ще Minecraft-фігурки в McDonald’s: дивіться відео

Зверніть увагу! Під останнім дописом на офіційному Instagram-акаунті McDonald’s Ukraine люди масово почали цікавитися, чи з'являться ще в наявності іграшки Minecraft. У компанії відповіли, що нових поставок більше не буде.

Попри це, кількість охочих придбати омріяну іграшку не зменшується. Щоправда, наразі це найлегше зробити на сторонніх платформах, де люди активно їх перепродають.