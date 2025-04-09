У McDonald’s закінчилися Minecraft-іграшки: українці масово скаржаться на дефіцит фігурок

McDonald’s та Minecraft запустили колаборацію, під час якої можна було отримати іграшку із популярної гри. Однак ажіотаж виявився настільки великим, що багато українців залишилися без омріяних фігурок.

Соцмережі заполонили скарги від українців на дефіцит Minecraft-фігурок та довгі черги. Попри це, охочих отримати омріяну іграшку все ще багато, передає 24 Канал.

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Чи будуть ще іграшки Minecraft у McDonald’s

Мережа McDonald’s та Minecraft випустили масштабну колаборацію, в рамках якої покупці могли отримати іграшку з гри при замовленні певних меню. Однак високий попит перевершив очікування, що спричинило хвилю невдоволення серед українців.

На Facebook-сторінці McDonald’s з’явилося багато негативних коментарів. Користувачі скаржилися не лише на дефіцит іграшок, а й на довгі черги.

Приклади коментарів / Скриншоти

Ба більше, у TikTok почали з'являтися відео, де люди запитують співробітників McDonald`s про те, чи ще будуть в наявності Minecraft-фігурки. Так, одній з користувачок повідомили, що іграшок вже немає і невідомо, чи будуть ще.

Блогерка поцікавилася, чи будуть ще Minecraft-фігурки в McDonald’s: дивіться відео

Зверніть увагу! Під останнім дописом на офіційному Instagram-акаунті McDonald’s Ukraine люди масово почали цікавитися, чи з'являться ще в наявності іграшки Minecraft. У компанії відповіли, що нових поставок більше не буде.

Попри це, кількість охочих придбати омріяну іграшку не зменшується. Щоправда, наразі це найлегше зробити на сторонніх платформах, де люди активно їх перепродають.