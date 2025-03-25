Меган Маркл нещадно критикують за рецепт пасти: блогери з Італії винесли кулінарний вердикт

Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася рецептом незвичайної пасти. Страва від Маркл породила дискусію серед кулінарів.

Деякі кулінарні блогери стали на захист Маркл з її рецептом пасти, який вона представила у рамках свого шоу, коли ж інші – гостро розкритикували, пише 24 Канал.

Дивіться також Штучно, нудно і пафосно: Меган Маркл рознесли у мережі через її нове шоу на Netflix

Блогери протестували рецепт пасти від Меган Маркл

І справді рецепт пасти Меган Маркл надзвичайно простий. У велику каструлю чи сковорідку потрібно додати подріблений часник, помідори, сир й натерти лимон.

Після цього додати спагеті й залити водою, якої повинно бути рівно стільки, щоб покрити інгредієнти.

Далі вміст слід довести до кипіння, накрити кришкою і варити на середньому вогні приблизно 8 – 12 хвилин. Фінальний етап передбачає додавання шпинату.

Відомі італійські блогери Матео та Еміліано, які знімають розважальні відео на кулінарну тематику, спробували відтворити рецепт Меган Маркл. Хлопці слідували рецепту, але не могли не коментувати дивні для італійців кроки під час цього процесу.

Італійські блогери приготувати пасту, як Меган Маркл: дивіться відео

Зокрема, додавання сиру до томатів і часнику вони назвали "контроверсійним кроком". Також блогери порадили італійським бабусям закрити очі на моменті, коли додавали спагеті до томатів з водою.

Крім того, їх здивувало, що рецепт пасти від Меган Маркл передбачає додавання шпинату. У результаті в італійських блогерів вийшов чи то суп, чи то салат.

Обидва зізналися, що очікували, що результат буде гіршим.

До речі, Меган Маркл показала свій будинок у Каліфорнії, і дизайнери одразу оцінили її кухню.