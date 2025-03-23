Як перестати їсти мікропластик: вчені закликають людей до боротьби з невидимою загрозою

Вчені знаходять мікропластик у всьому тілі людини: він є у вашій печінці, крові та навіть у мозку, і його майже неможливо уникнути. На щастя, є кілька кроків, які можна зробити, щоб мінімізувати цей шкідливий вплив на організм.

Дослідниця забруднення прісної води та пластику Шеррі Мейсон заявила, що мікропластик – це криза громадського здоров'я, про яку люди не знають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Вчені знаходять мікропластик у всьому тілі людини

Шеррі Мейсон каже, що люди можуть зменшити шкідливий вплив, визнавши наявність пластику у своєму побуті та знайшовши способи зменшити його використання.

Хоча науковці не знають багато про подальші наслідки використання мікропластику, однак є нові докази того, що він, безумовно, не є корисним.

Існує щонайменше 5 способів, щоб зменшити шанси потрапляння мікропластику в організм під час харчування.

Потрібно відмовитися від бутильованої води

Через вживання бутильованої води в організм можуть потрапити тисячі мікроскопічних шматочків пластику. За словами Шеррі Мейсон, вода в пляшках є найбільшим джерелом впливу мікропластику на організм.

Дослідники виявили, що в середньому літр бутильованої води містить близько 240 000 частинок пластику, більшість з яких – нанопластик.



Чому краще пити воду з-під крана / Фото iStock

Перехід від бутильованої до фільтрованої водопровідної води може зменшити споживання мікропластику. Мікропластик також можна знайти у водопровідній воді, але в менших кількостях.

Кип'ятіння та фільтрування води може допомогти видалити до 90% пластикових частинок у питній воді, але експерти попереджають, що це також може збільшити вимивання токсичних хімікатів у воду.

Уникайте пластикових контейнерів для продуктів харчування

Використання пластику часто є неминучим, але існує багато способів зменшити взаємодію продуктів харчування з пластиком, і це стосується також пластикових контейнерів для зберігання.

Експерти закликають людей замінити їжу, яка постачається в пластикових контейнерах, на альтернативні продукти.



Уникайте пластикових контейнерів / Фото iStock

Картонні коробки з-під консервованої їжі та напоїв – ще один шлях пластикового забруднення для людини. Банки часто вистелені пластиком, який може виділяти мікропластик і вимивати шкідливі хімічні речовини.

Використовуйте скло в мікрохвильовці

Одне дослідження показало, що під час розігрівання їжі в пластикових контейнерах і багаторазових пакетах для їжі в мікрохвильовій печі лише за три хвилини може вивільнитися понад 4 мільйони мікропластикових і 2 мільярди нанопластикових частинок на квадратний сантиметр.



Використовуйте скло в мікрохвильовці / Фото iStock

Уникайте продуктів з високим ступенем переробки

Продукти з високим ступенем переробки містять значно більше мікропластику, ніж продукти з мінімальним ступенем переробки.

Одне дослідження виявило мікропластик у всіх 16 білкових продуктах, які дослідники взяли на пробу. З усіх протестованих продуктів креветки в паніруванні мали найвищу концентрацію пластикових частинок.

Високооброблені курячі нагетси містили в 30 разів більше мікропластику на грам, ніж курячі грудки.



Нагетси / Фото iStock

Мікропластик також може ховатися у вашій шафці зі спеціями. Одне дослідження 2023 року виявило велику кількість пластику в солі. У дослідженні було проаналізовано сім видів солі, включаючи кухонну, морську та гімалайську рожеву сіль.

Кожна сіль містила певну кількість мікропластику, але груба гімалайська рожева сіль і чорна сіль мали найвищу концентрацію мікропластикових фрагментів. Найнижчу – в йодованій солі.

Відмовтеся від пластикових чайних пакетиків

Нейлонові чайні пакетики, виготовлені з пластику, можуть виділяти понад 11 мільярдів мікропластикових і 3 мільярди нанопластикових частинок в одному пакетику.

Заварювання листового чаю – один зі способів уникнути проблем, пов'язаних з пластиковими пакетиками.



Відмовтеся від пластикових чайних пакетиків / Фото iStock

А чайні пакетики, виготовлені з целюлози, матеріалу, що біологічно розкладається, набагато безпечніші за пластик і мають додаткову перевагу – вони допомагають чаю поглинати інші шкідливі матеріали, такі як важкі метали.