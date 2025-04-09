Ви здивуєтесь, що для цього потрібно: як приготувати міцну каву вдома

Щоб отримати чашку максимально насиченої кави, варто звернути увагу на техніку приготування. Один із найефективніших способів – метод pour-over, який передбачає повільне, рівномірне наливання гарячої води на мелену каву з певної висоти.

Саме така подача, за словами дослідників, дозволяє значно покращити процес екстракції. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Не грійте чай у мікрохвильовці: вчений пояснив, чому це погана ідея

Що впливає на насиченість кави

Арнольд Матійссен, вчений з Університету Пенсильванії, пояснює, що при повільному наливанні вода довше взаємодіє з кавовим порошком. А якщо доливати її з більшої висоти – це посилює змішування й допомагає краще «витягнути» смак. Проте він застерігає: надмірна висота або надто повільний потік можуть спричинити розпад струменя на краплі, що знижує ефективність процесу.

Під час дослідження команда використовувала прозорий замінник меленої кави. Щоб зафіксувати, як поводиться рідина під час заварювання, на частинки спрямовували лазер і знімали все високошвидкісною камерою.



Приготувати міцну каву можна вдома / Фото Pexels

Результати показали: якщо лити воду з малої висоти, вона не проникає глибоко й майже не порушує структуру шару. Зате струмінь з більшої висоти викликає рух частинок: вони переміщуються, змішуються, осідають у центрі й створюють ефект лавини. Це активне перемішування і є ключем до насиченого смаку.

Головна умова – потік має бути безперервним і досить енергійним. Такий підхід допомагає повніше розкрити аромат і силу кави, навіть не виходячи з дому.

Раніше стало відомо, що яблука можуть забезпечити стільки ж або більше енергії, ніж кава, завдяки природному цукру, вітамінам, фруктозі, антиоксидантам і харчовим волокнам.