Коли краще пити каву: до чи після тренування

Кава – улюблений напій багатьох. Величезна кількість людей вживає її щоденно, однак часто задумується, коли це робити краще.

Кава може впливати на фізичну активність, тому потрібно розібратись, чи пити її перед тренуванням, чи після. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Real Simple.

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Чи варто пити перед тренуванням

Кава перед заняттями спортом може стати справжнім каталізатором вашої енергії. Кофеїн, головна речовина напою, стимулює центральну нервову систему, пришвидшує обмін речовин, підвищує витривалість і допомагає краще зосередитися.

Вживання кави перед тренуванням сприяє вивільненню адреналіну, що підсилює фізичну продуктивність, зменшує відчуття втоми і покращує кровообіг. Це забезпечує кращу подачу кисню до м’язів і допомагає організму ефективніше спалювати калорії. До того ж кава може підвищити рівень концентрації, що особливо важливо під час інтенсивних або технічно складних тренувань.



Важливо вживати каву у правильний час / Фото Pexels

Проте кава не завжди доречна. Якщо ви тренуєтесь у вечірній час, кофеїн може негативно вплинути на якість сну. У такому випадку варто обрати більш м’які природні стимулятори, як-от буряковий сік або екстракт маки.

Щоб отримати максимальний ефект, фахівці радять пити каву за 40–60 хвилин до тренування. Саме стільки часу потрібно, щоб кофеїн почав діяти повною мірою. Рекомендована доза кофеїну залежить від ваги людини, але зазвичай дорівнює одній-двом чашкам фільтрованої кави.

Чи варто пити її після тренування

Після тренування кава вже не має такого виразного стимулювального ефекту, проте може м’яко покращити настрій, допомогти впоратись із м’язовою втомою та сприяти відновленню енергії, особливо якщо поєднати її з перекусом, що містить білки та вуглеводи.

Водночас, якщо вам регулярно потрібна доза кофеїну після тренування, аби просто не "звалитися з ніг", це може бути тривожним сигналом. Така залежність часто свідчить про хронічну втому, брак сну або неправильне харчування.

Для приготування насиченої кави рекомендується метод pour-over, який включає повільне наливання гарячої води на мелену каву з висоти.