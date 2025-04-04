Замість кави зранку: вчені знайшли неочікувано альтернативу напою

Пити каву зранку – це один із тих ритуалів, які притаманні багатьом людям. Водночас каву також можна замінити.

Журналісти звернули увагу на альтернативу вранішній каві – яблуко, посилаючись на дослідження американських науковців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sozcu.

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Чому це хороша заміна

Згідно з ним, споживання яблука після сну може надати організму не менше енергії, ніж кава, а іноді навіть більше.

Попри те, що в яблуці немає кофеїну, природний цукор у складі плоду сприяє активізації організму. Вітаміни, фруктоза, антиоксиданти та харчові волокна допомагають не лише прокинутися, а й покращити загальний стан здоров’я.



Яблуко може стати альтернативою для ранкової кави / Фото Pexels

Крім того, яблуко має ще одну перевагу – воно не викликає пожовтіння зубів, чого не скажеш про каву. І хоча багато хто обирає каву як спосіб боротьби із сонливістю, надмірне її споживання може, навпаки, спричинити втому.

Таким чином, яблуко є не тільки корисною, а й безпечнішою альтернативою каві для ранкового пробудження.

Стоматолог Анна Петерсон попередила, що додавання цукру в чай та каву завдає значної шкоди зубам. Рекомендується пити гарячі напої без цукру, щоб уникнути руйнівного впливу на зуби.