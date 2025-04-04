Замість кави зранку: вчені знайшли неочікувано альтернативу напою
- Яблука можуть забезпечити стільки ж або більше енергії, ніж кава, завдяки природному цукру, вітамінам, фруктозі, антиоксидантам і харчовим волокнам.
- Яблука є безпечнішою альтернативою, оскільки не викликають пожовтіння зубів і не спричиняють втому, як це може бути з кавою при надмірному споживанні.
Пити каву зранку – це один із тих ритуалів, які притаманні багатьом людям. Водночас каву також можна замінити.
Журналісти звернули увагу на альтернативу вранішній каві – яблуко, посилаючись на дослідження американських науковців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sozcu.
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Чому це хороша заміна
Згідно з ним, споживання яблука після сну може надати організму не менше енергії, ніж кава, а іноді навіть більше.
Попри те, що в яблуці немає кофеїну, природний цукор у складі плоду сприяє активізації організму. Вітаміни, фруктоза, антиоксиданти та харчові волокна допомагають не лише прокинутися, а й покращити загальний стан здоров’я.
Яблуко може стати альтернативою для ранкової кави / Фото Pexels
Крім того, яблуко має ще одну перевагу – воно не викликає пожовтіння зубів, чого не скажеш про каву. І хоча багато хто обирає каву як спосіб боротьби із сонливістю, надмірне її споживання може, навпаки, спричинити втому.
Таким чином, яблуко є не тільки корисною, а й безпечнішою альтернативою каві для ранкового пробудження.
Стоматолог Анна Петерсон попередила, що додавання цукру в чай та каву завдає значної шкоди зубам. Рекомендується пити гарячі напої без цукру, щоб уникнути руйнівного впливу на зуби.