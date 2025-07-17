Пропущений сніданок може стати причиною депресії: психолог пояснив, чому зранку потрібно їсти

Сніданок – найважливіший прийом їжі за день, адже від нього залежить, чи вистачить енергії на все заплановане. Однак часто саме його ігнорують та пропускають.

Психолог Марк Треверс вважає, що це може мати вплив на психологічний стан людини. про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes.

Дивіться також Обирає його замість кави: улюблений напій принца Вільяма виявився зовсім не королівським

Чому не варто пропускати сніданок?

Звички людини у харчуванні можуть мати глибший вплив, ніж ми собі уявляємо. зокрема, пропуск сніданку може виснажувати. мовиться не про фізичну втому через недостатню кількість енергії, а про моральне виснаження, відсутність концентрації та інші психологічні проблеми.

Дослідники навіть вважають, що симптоми депресивного розладу яскравіше проявляються у тих, хто нехтує сніданком. Нездорові харчові звички можуть бути причиною пригніченості та смутку, а також тривожності.

Така проста річ, як сніданок, може допомогти стабілізувати не тільки вашу енергію, а й ваше внутрішнє відчуття контролю,

– пояснив Треверс.

Крім цього, ті, хто не снідає зранку, частіше відволікаються та загалом їм складніше сконцентруватись. увага розсіюється. Через це і виконувати навіть найпростіші задачі дуже складно.



Наявність чи відсутність сніданку впливає на емоційний стан / Фото Pexels

Також відсутність сніданку може впливати на здатність до контролю власних емоцій. Вчені дослідили, що ті, хто надає перевагу сніданку, контролюють себе краще та загалом можуть відстежувати свій стан та регулювати його вчасно. Це можна пояснити, як здатність обдумувати реакцію перед тим, як видати її.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

До слова, водний баланс також дуже важливий для функціонування людського організму. Потрібно пити достатню кількість води, однак забагато рідини теж може шкодити. Потреба у воді варіюється залежно від віку, статі, активності та клімату, з рекомендованими 15,5 склянками для чоловіків та 11,5 для жінок.