Вчені спростували популярний міф про ранкову каву

Дослідники впливу кофеїну на організм людини спростували популярну в соціальних мережах пораду уникати кави протягом 90 – 120 хвилин після пробудження. Експерти зазначають, що хоча відкладання ранкової кави може мати деякі переваги, наукових доказів, які б підтверджували цю теорію, недостатньо.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чи потрібно уникати кави після пробудження

Дослідниця кофеїну з Медичної школи Фейнберга Північно-Західного університету Мерілін Корнеліс пояснює, що кофеїн діє, блокуючи рецептори аденозину – речовини, яка викликає сонливість.

За словами Майкла Гранднера, директора програми досліджень сну в Університеті Аризони, стимулюючий ефект відчувається через 20 – 30 хвилин після вживання кави.

Кожен реагує на кофеїн по-різному, тому не існує універсального рішення щодо часу його вживання,

– підкреслює доктор Корнеліс.

Вона додала, що декому достатньо всього однієї ранкової кави на весь день, в той час, як інші можуть потребувати додаткової дози через кілька годин.

Кава / Фото Unsplash

Нейробіолог армії США Еллісон Брагер зауважив, що для багатьох професій, зокрема військових, пожежників та хірургів, відкладення ранкової кави може бути навіть небезпечним. Дослідження показують, що кофеїн сприяє покращенню розумової гостроти та фізичної працездатності.

Експерти також спростували міф про те, що ранкове вживання кави порушує природний процес пробудження організуму. Дослідження показали, що у людей, які регулярно вживають кофеїн, він майже не впливає на ранкові рівні кортизолу.

Науковці радять лише уникати вживання кофеїну за 6 – 8 годин до сну, а при наявності проблем із засинанням – за 8 – 12 годин. Якщо ж є потреба у кофеїні протягом всього дня, варто звернутися до спеціаліста зі сну, оскільки це може свідчити про розслади сну, як-от безсоння або апное.

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