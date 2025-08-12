Побутує думка, що якщо їсти їх кожного дня, то підвищиться рівень холестерину, однак насправді все не зовсім так. Про це пише 24 Канал із посиланням на Еatingwell.

Дивіться також Всього два інгредієнти змінять все: як приготувати неймовірний омлет

Чи шкідливо їсти яйця щодня?

Найчастіше проблема полягає саме у продуктах. з якими їх поєднують. Мовиться про сири, ковбасу та інші. Для того, аби визначити справжній вплив яєць на організм людини, вчені провели дослідження.

У ньому взяла участь 61 людина. Вони випробували на собі три різні підходи до вживання яєць на сніданок. Показово, що рівень холестерину не підвищився у групи, яка вживала по два яйця на тиждень, проте без зайвих жирів у раціоні.



Проблема не у вживанні яєць / Фото Pexels

Одна з груп їла всього одне яйце на тиждень, а інша взагалі не їла їх, проте вони вживали інші продукти із насиченими жирами. Це підтверджує тезу про те, що проблема не в самих яйцях, а саме у продуктах, з якими їх поєднують.

Водночас також інші питання, які потребують додаткового дослідження. Наприклад, у групи, яка вживала яйця, зменшилась кількість "хорошого" холестерину.

Суперечки про шкідливість щоденного вживання яєць тривають вже доволі довго, тому вчені продовжують вивчати це питання.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

До слова, дослідження показало, що кофеїн у каві може знижувати ефективність деяких антибіотиків, роблячи бактерії більш стійкими до їх дії. Вплив кави на ефективність антибіотиків не виявляється стандартними тестами на резистентність, що підкреслює важливість уточнення вживання кави перед призначенням антибіотиків.