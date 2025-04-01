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Які улюблені десерти Наді Дорофєєвої

Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала свій список улюблених десертів у Києві.

До її "солодкої" добірки увійшли:

Сингапурський чизкейк у "Китайському Привіті" (Поділ).

Цей десерт просто вау,

– описала десерт Дорофєєва.

Сингапурський чизкейк / Фото Наді Дорофєєвої

Три молока в Milk Bar. За словами співачки, це її "улюбена класика".

Три молока / Фото Наді Дорофєєвої

Банановий кейк у "Намелака".

"Ідеальний вибір, коли хочеться чогось дуже солодкого та святкового", – зазначає Дорофєєва.

Банановий кейк / Фото Наді Дорофєєвої

Пісний вишневий пиріг у Bakehouse (Goodwine). За словами співачки, це ніжний десерт із ідеальним балансом смаків.

Пісний вишневий пиріг / Фото Наді Дорофєєвої

Кроклер фундук згущене молоко у "Завертайло". Дорофєєва зазначила, що це її нещодавнє відкриття, яке їй дуже сподобалося.

Кроклер фундук згущене молоко / Фото Наді Дорофєєвої

До слова, виявилося, що улюблена закуска процеси Уельської Кейт Мідлтон – оливки. Любов до цього продукту у неї з'явилася ще в дитинстві.