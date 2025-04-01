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Які улюблені десерти Наді Дорофєєвої
Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала свій список улюблених десертів у Києві.
До її "солодкої" добірки увійшли:
- Сингапурський чизкейк у "Китайському Привіті" (Поділ).
Цей десерт просто вау,
– описала десерт Дорофєєва.
Сингапурський чизкейк / Фото Наді Дорофєєвої
- Три молока в Milk Bar. За словами співачки, це її "улюбена класика".
Три молока / Фото Наді Дорофєєвої
- Банановий кейк у "Намелака".
"Ідеальний вибір, коли хочеться чогось дуже солодкого та святкового", – зазначає Дорофєєва.
Банановий кейк / Фото Наді Дорофєєвої
- Пісний вишневий пиріг у Bakehouse (Goodwine). За словами співачки, це ніжний десерт із ідеальним балансом смаків.
Пісний вишневий пиріг / Фото Наді Дорофєєвої
- Кроклер фундук згущене молоко у "Завертайло". Дорофєєва зазначила, що це її нещодавнє відкриття, яке їй дуже сподобалося.
Кроклер фундук згущене молоко / Фото Наді Дорофєєвої
До слова, виявилося, що улюблена закуска процеси Уельської Кейт Мідлтон – оливки. Любов до цього продукту у неї з'явилася ще в дитинстві.