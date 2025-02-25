У свої 54 вона виглядає на 35: що їсть Наомі Кемпбелл, аби підтримувати себе у формі

Одна з найвідоміших у світі жінок у модельному бізнесі – 54-річна Наомі Кемпбелл. Здається, що час обминув її, адже вона виглядає максимум на 35 років.

Секрети підтримки молодості та краси Кемпбелл розкрив її шеф-кухар Шон Джон, який працює з моделлю понад десять років. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ELLE.

Дивіться також Експеримент Скарлетт Йоганссон перетворився у приголомшливу закуску, яку легко приготувати вдома

Що їсть Кемпбелл

Джон є власником двох ресторанів у Нью-Йорку – Tings і Le Song – і уже понад десять років співпрацює з Наомі Кемпбелл. Він поділився, що модель відмовилася від молочних продуктів, продуктів із глютеном і м’яса.

У неї вдома є свої продукти та страви, але раз на день я готую для неї ситний ланч, дуже корисний для здоров`я. Наомі – вегетаріанка. Вона дуже любить спеції та трави. У страви має бути смак, тож я не просто солю і перчу її, а роблю її ароматною і запашною за допомогою різних спецій,

– розповів шеф-кухар.

Наомі Кемпбелл / Фото з Instagram

Він також додав, що модель ніколи не замовляє страви з його ресторанів.

"Наомі здебільшого каже: "Приготуй що-небудь, але тільки не те, що є в меню". Так що це завжди творчий процес", – зазначив Джон.

Окрім того, Джон готує їжу для Наомі під час перельотів, оскільки вона відмовляється від страв, які пропонують на борту літака.