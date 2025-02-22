Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @shevtsov.coffee у TikTok.

Дивіться також Приготувати вдома не вийде: в чому секрет приготування еспресо у кав'ярнях

Для чого пшикати водою на кавові зерна перед змелюванням

У своєму відео бариста розповів, навіщо перед змелюванням кавових зерен він пшикає на них водою.

За його словами, цей простий лайфхак допомагає зменшити кількість дрібного пилу, який залишається на кавомолці та робочій зоні. Бариста використовує спеціальний флакон, яким наносить 2 – 3 пшики води на кавові зерна перед змелюванням.

Це дозволяє зняти статичний заряд, завдяки чому частинки кави не налипають на кавомолку та не розлітаються навколо.

Бариста розповів для чого він пшикає на каву перед змелюванням: дивіться відео

Особливо цей прийом корисний для тих, хто використовує кавомолки без бункера і засипає щоразу потрібну порцію зерен.

Зауважимо, що волога не впливає на смак кави та не робить зерна мокрими, а натомість допомагає підтримувати чистоту робочого місця та продовжує термін служби кавомолки.