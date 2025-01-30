У Львові спекли найбільший круасан в Україні: його готували 8 годин
- У Львові спекли найбільший круасан в Україні вагою 5,6 кг і довжиною 160 см.
- Круасан увійшов до Національного реєстру рекордів України в категорії "Кулінарне мистецтво".
Напевно, майже всі люди люблять випічку та, зокрема, круасани, які можуть стати чудовим сніданком, десертом чи перекусом. У одному із супермаркетів встановили рекорд.
У Львові в супермаркеті "Сільпо" на вулиці Кульпарківській у Львові спекли найбільший круасан в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національний реєстр рекордів України Лани Вєтрової.
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Круасан важить понад 5 кілограмів
Це сталось напередодні Міжнародного дня круасана, який відзначають 30 січня.
Гігантський круасан мав довжину 160 сантиметрів і важив 5,6 кілограма. Це досягнення увійшло до Національного реєстру рекордів у категорії "Кулінарне мистецтво". На його приготування знадобилося вісім годин, а всередині була начинка із заварного крему.
Круасани є доволі популярними серед українців. Їх можна придбати чи не в кожному супермаркеті.
У Львові встановили рекорд України / Фото з фейсбуку
За словами Вєтрової, щойно круасан-рекордсмен виставили на загальний огляд, відвідувачі супермаркету швидко його з’їли, що ще раз підтвердило любов українців до цієї французької випічки.