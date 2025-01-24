Чізкейк, вартістю кілька тисяч доларів: що відомо про найдорожчий десерт у світі

У світі є безліч різноманітних десертів, які можуть вражати своїм смаком. Крім цього, є також особливий чізкейк, який коштує надзвичайно багато.

Нью-Йорк відомий багатьма речами, але чізкейк безперечно займає одне з перших місць серед кулінарних шедеврів цього мегаполісу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Tasting Table.

Дивіться також Краще не їсти ввечері: чому яблука потрібно вживати у певний час доби

Найдорожчий чізкейк у світі

Хоча ідея створення чізкейка бере початок у Греції, саме Нью-Йорк довів його до досконалості. Проте існує один особливий чізкейк, який вирізняється серед навіть найвишуканіших десертів міста своїм неймовірним цінником.

Якщо вам заманеться скуштувати цей гастрономічний витвір, приготуйтеся викласти кругленьку суму – 4 592,42 долара (або близько 195 тисяч гривень).



Чізкейк – дуже популярний десерт / Pexels

30 жовтня 2017 року шеф-кухар Раффаеле Ронка, власник ресторану Ristorante Rafaele у Нью-Йорку, увійшов до Книги рекордів Гіннесса, створивши найдорожчий чізкейк у світі. Його рекорд і досі залишається неперевершеним. Ціна десерту виправдовується використанням надзвичайно рідкісних і дорогих інгредієнтів.

Цей чізкейк покривають їстівним сусальним золотом. Його основа – сир формаджіо з буйволячого молока, який коштує 45 доларів за пів кілограма, змішаний із коньяком Paradis від Hennessy (вартістю 300 доларів). Десерт доповнюють білими трюфелями.