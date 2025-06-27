Повідомляє 24 Канал з посиланням IFLScience.

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Що відомо про сир Пуле

За деякими даними, ще у 2016 році фунт сиру Пуле (близько 453 грамів) коштував 1 700 доларів, що сьогодні з урахуванням інфляції десь у районі 2 300 доларів. Водночас інші джерела називають скромнішу, але все ще вражаючу ціну – 600 доларів за фунт.

Попри свою ціну, Пуле виглядає досить просто і не має гламурного вигляду на кшталт сиру покритого золотом Clawson Stilton, який продається за 300 доларів за фунт.

"Насправді, не зовсім білий колір і розсипчаста текстура Пуле виглядають оманливо скромно. Секрет його високої ціни криється в процесі виробництва і, зокрема, в його основному інгредієнті – Пуле на 60 відсотків складається з молока балканських ослиць", – йдеться у статті.

Сир Пуле / Скриншот з відео

У чому особливість молока ослиці

На відміну від корів, ослиці дають лише до 2 літрів молока на день, тоді як звичайна молочна корова – від 30 до 45 літрів. Крім цього, спеціального обладнання для доїння ослиць не існує, тож фермери змушені збирати молоко вручну.

Також є проблема зі складом самого ослячого молока, яке містить менше твердих речовин. Це означає, що для того, аби отримати рівну кількість продукту, потрібно більше сировини, ніж у випадку з коров’ячим молоком.

Для одного кілограма сиру нам потрібно близько 25 літрів ослиного молока. Це приблизно на 1000 євро ослиного молока. Воно має дуже інтенсивну, насичену текстуру і смак,

– розповів виробник сиру Слободан Сіміч.

Згідно з Atlas Obscura, смак Пуле нагадує іспанський Manchego. Через свою рідкісність і високу вартість знайти цей сир дуже складно. Він виробляється на території природного заповідника Засавиця, розташованого за 80 кілометрів від Белграда.

Цікаво, що осляче молоко часто порівнюють із грудним. Воно має імуностимулювальні та протизапальні властивості. Йому також приписують омолоджувальний ефект. За легендою, єгипетська цариця Клеопатра щодня приймала ванни з ослиного молока.