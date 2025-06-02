Повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом".

Дивіться також Любив смачно поїсти й випити: якою була остання вечеря Гемінґвея

Яка улюблена страва Ніколь Кідман

Кідман розповіла про свій улюблений сендвіч – класичний сирно-помідорний тост. Ця страва вражає простотою, адже для неї потрібно лише три інгредієнти: хліб, сир і помідори. У Великій Британії та Австралії, звідки родом акторка, такий сендвіч відомий як "toastie".

Окрім нього, Кідман також згадала про інший улюблений варіант – "салатний сендвіч", до якого входять буряк, помідори, листя салату та цибуля, викладені на білому хлібі. Проте саме сирно-помідорний тост залишається її фаворитом.

Ніколь Кідман / Фото з Instagram

Однак акторка не уточнила, який саме сир обирає для сендвіча, але класичні варіанти включають американський сир або чедер. Для більш насиченого смаку підійдуть такі сири, як Грюйєр, Гауда, хаварті чи Брі.

Страву легко приготувати вдома. Достатньо обсмажити сендвіч на сковороді з маслом, майонезом або оливковою олією до золотистої скоринки.

Який продуктів уникає знаменитість

Акторка дотримується здорового способу життя та харчування, хоча не є суворою веганкою чи вегетаріанкою.

Вона не повністю виключає м’ясо зі свого раціону, однак віддає перевагу великій кількості овочів, фруктів, морепродуктів, а також іноді вживає курятину.

Кідман не є веганкою чи вегетаріанкою / Фото з Instagram

Під час зйомок або підготовки до ролей Кідман дотримується спеціальних дієт, іноді – з обмеженням на глютен, цукор чи молочні продукти.

Вона також намагається уникати шкідливої їжі, зокрема фастфуду, продуктів із надмірною кількістю цукру, глютену та молочних продуктів.

До слова, раніше ми розповідали про те, що їсть Марго Роббі на сніданок. Він також складається з трьох інгредієнтів і його легко приготувати вдома.