Їжа за пів мільйона і вигляд на Землю: що чекає на сміливців у найдорожчому ресторані в космосі

Вже наприкінці 2025 року перші люди зможуть поїсти на висоті 30 кілометрів над Землею. Такий обід обійдеться у понад пів мільйона доларів, а готуватиме для відвідувачів космічного ресторану мішленівський шеф-кухар.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на DailyStar.

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Що відомо про програму "На краю космосу"

Зірковий шеф-кухар Расмус Мунк із мішленівського ресторану Alchemist готуватиме страви в рамках програми "На краю космосу", яку запускає компанія SpaceVIP.

Гурмани зможуть скуштувати вишукану їжу на борту космічного корабля "Нептун", що належить компанії Space Perspective. Сам Мунк зможе похвалитися приготованою в космосі "їжею на все життя". Політ триватиме шість годин, а коштуватиме таке задоволення 400 тисяч фунтів стерлінгів.

Лише шість сміливців отримають шанс увійти в історію, "насолодившись стравою всього життя над 99% атмосфери Землі". Засновник SpaceVIP Роман Чипоруха вважає, що цей політ сприятиме підвищенню "космічної грамотності" серед широкої аудиторії.

У подорожі візьмуть участь лише 6 сміливців / Фото Space Perspective

Це перша із серії експедицій у співпраці з провідними художниками, покликаними використовувати можливості космічних подорожей для підвищення рівня людської свідомості та розвитку загальної космічної грамотності,

– пояснив він ідею ініціативи.

Однак мандрівники не полетять у традиційній ракеті. Замість цього вони піднімуться в стратосферу в герметичній капсулі, прикріпленій до спеціальної космічної кулі.

Космічна куля на якій полетять сміливці / Фото Space Perspective

"Space Perspective робить космос доступнішим, ніж будь-коли раніше. За допомогою наших унікальних космічних польотів ми уможливлюємо момент, який може повністю змінити життя людей – глибоке зрушення в тому, як ми, люди, бачимо світ і своє місце в ньому", – зазначила засновниця та співгенеральний директор компанії Джейн Пойнтер.

На висоті 100 тисяч футів над рівнем моря (30 кілометрів) відвідувачі за допомогою Wi-Fi зможуть транслювати свою їжу в прямому ефірі друзям і родичам на Землі.

Як виглядає космічна куля зсередини / Фото Space Perspective

Мунк зазначив, що проєкт, який стартує наприкінці 2025 року, "дійсно значущий".

Занурення займає центральне місце в цілісній кухні, і я прагну об'єднати гастрономію з мистецтвом і наукою, щоб підвищити обізнаність про соціальні та екологічні проблеми. У цьому досвіді я хочу підкреслити, що їжа є спільною ниткою в нашому людському існуванні, і буде справді значуще служити йому, дивлячись на кривизну Землі,

– пояснив він свою місію.

Окрім вишуканого обіду, пасажири отримають одяг від кутюр, пошитий за індивідуальним замовленням французьким будинком моди Ogier з використанням новітніх технологій виготовлення тканин. А ще на борту буде перший у світі космічний SPA-салон.

Пойнтер також підкреслила, що ця подорож – "повністю переосмислений досвід космічних польотів, який не потребує підготовки або спеціального спорядження".

До слова, нещодавно шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що подавали європейським лідерам, коли вони направлялися до Києва поїздом. Їх частували ставами української кухні.