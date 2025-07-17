Повідомляє 24 Канал з посиланням на дієтолога Олександра Фоку в коментарі Mixsport.

Дивіться також Її їдять усі британці: улюблена страва королеви Камілли коштує всього 65 гривень

Що не їсть Усик під час підготовки до бою?

Під час підготовки до поєдинків Олександр Усик дотримується суворого режиму харчування. За словами його колишнього дієтолога Олександра Фоки, спортсмен повністю відмовляється від солі, цукру, кетчупу, майонезу, смаженого та здобної випічки.

Дієтолог пояснив, що ложка цукру знижує імунітет на 50% на 4 години, а сіль затримує воду в організмі.

Часом Усик змушений навіть відмовлятися від традиційної української кухні, зокрема від борщу. Втім, є один продукт, який завжди присутній у раціоні боксера – сало. Однак воно повинно бути високої якості та спеціально вирощеним.

Олександр Усик / Фото GettyImages

Ще одна особливість харчування Усика полягає у тому, що боксер не споживає жодної вчорашньої їжі. Спортсмен їсть виключно свіжі страви, щойно приготовані до сніданку чи обіду.

Основу меню Усика становлять каші, які забезпечують енергію для тренувань, а для відновлення після навантажень – білок. Наприклад, після спарингів боксер може з'їсти сирники приготовані на пару без борошна.

До слова, в меню Кріштіану Роналду є багато білкової їжі та майже повністю відсутній цукор. Водночас його улюблена страва – бакаляу-а-браш.