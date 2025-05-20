Зубна паста зі смаком борщу: український бренд здивував аудиторію

Існує дуже багато незвичних речей з незвичними смаками. Водночас зубна паста, яка смакує як борщ дійсно вражає.

Український бренд зубної пасти Splash презентував нову лінійку, яка вже викликала ажіотаж – пасту зі смаком борщу. Про це пише 24 Канал із посиланням у пресслужбі компанії.

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Що відомо про продукт

Продукт уже доступний у продажу, і компанія не приховує: це поєднання гумору, національної ідентичності та бажання відійти від шаблонних м’ятних смаків.

У Splash пояснили, що ідея виникла як відповідь на втому від стандартного "льодяного" асортименту. Вони вирішили створити щось, що буде справді близьким українцям.

Якщо щось і здатне покращити настрій зранку – то це борщ,

– коментують у компанії.

Новинка зберігає лише смак і аромат борщу, без реального буряка в складі.

Виробник позиціонує продукт не лише як спосіб почати день із усмішкою, а й як частину культурного коду. Це, за їхніми словами, "теплий жарт із сенсом", який демонструє, що навіть рутинна турбота про себе може бути веселою й несподіваною.

Паста зі смаком борщу – приклад того, як можна об’єднати побутову звичку, національну символіку та маркетингову креативність в одному тюбику.

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