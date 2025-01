Та чай буває різним – хтось п'є його зранку, аби збадьоритися, а хтось не може заснути без трав'яного чаю. Що буде з організмом, якщо вживати цей напій щодня – розповідає 24 Канал з посиланням на Eat This, Not That.

Які зміни в організмі відбудуться після щоденного вживання чаю

Найперше чорний та зелений чай, а також чай з гібіскусу (він же каркаде) мають позитивний вплив на здоров'я серця, знижують артеріальний тиск та рівень поганого холестерину.

Щоденне вживання зеленого чаю також покращує роботу мозку та когнітивні функції загалом. Звісно, найкраще це робить зелений чай, однак будь-який чай, котрий містить кофеїн (наприклад, чорний) добре впливає на роботу мозку.

Трав'яні чаї, своєю чергою, позитивно впливають на роботу травної системи. Наприклад, чаї з ромашки, м'яти чи імбиру підтримують здоров’я травлення та допомагають полегшити симптоми здуття живота, нетравлення та нудоти. Щоденне вживання таких чаїв позитивно впливає на кишківник і травлення загалом. Також чаї позитивно впливають на метаболізм, що допомагає контролювати вагу.

Чай позитивно впливає на травну систему, серце та мозок / Фото Pexels

Чай також є джерелом кофеїну, тому вранці краще пити зелений або чорний чай чи матчу, адже вони додають енергії. Увечері ж це може викликати нервозність та порушення сну, тому перед сном краще вживати трав'яні. Останні ж допомагають розслабитися, що особливо важливо після важкого дня.

Також важливою є і протизапальна дія чаю і при щоденному вживанні він знижує ризики запалень.

