Знадобиться часник та активоване вугілля: як покращити якість води без фільтра

Часто воду потрібно додатково очистити для того, аби вона стала придатною для пиття. Зробити це можна навіть без спеціальних фільтрів.

Централізована система очищення води виконує свою роботу, але водопровідна вода часто містить домішки, які псують її смак і запах, однак існують прості методи, які допоможуть очистити воду. Про це пише 24 Канал.

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Як покращити якість води

Для цього знадобляться лише звичайні підручні засоби.

Візьміть чисту скляну банку або емальовану каструлю. Переконайтеся, що посуд добре вимитий і не має сторонніх запахів. Налийте в ємність воду, залишивши 5 сантиметрів до краю.

Дайте воді відстоятися протягом 20 хвилин. Після цього додайте два очищені зубчики часнику та три таблетки активованого вугілля. Часник допоможе нейтралізувати бактерії завдяки своїм природним антисептичним властивостям, а активоване вугілля ефективно вбирає домішки та неприємні запахи.



Воду можна очистити в домашніх умовах / Pexels

Залиште воду настоюватися на 6 годин, накривши ємність марлею для доступу повітря. Після цього процідіть її через кілька шарів марлі, щоб усунути залишки вугілля та часнику. Перелийте очищену воду у скляний посуд із герметичною кришкою.

Таку воду можна зберігати до 48 годин у прохолодному та темному місці. Вона придатна для пиття, приготування гарячих напоїв або страв. Якщо вода не буде використана протягом двох діб, її краще вилити, адже смакові властивості можуть змінитися.