Від якої їжі відмовляються представники покоління Z?

Нещодавнє опитування у Великій Британії показало, що представники покоління Z відмовляються від певних традиційних продуктів.

Зумери почали відмовлятися від традиційних продуктів / Фото Shutterstock

У рамках дослідження було опитано 2 000 британців. Результати показали, що шестеро з десяти респондентів заявили, що їм не подобається певна їжа, навіть якщо вони її ніколи не куштували.

Топ-10 продуктів, які ігнорує покоління Z:

Печінка (35%) . Очолює рейтинг, понад третина молодих людей відмовляється від неї.

. Очолює рейтинг, понад третина молодих людей відмовляється від неї. Сир із блакитною пліснявою (32%) . Майже третина опитаних не хоче його їсти.

. Майже третина опитаних не хоче його їсти. Анчоуси (30%) . Поза меню для значної кількості представників покоління Z.

. Поза меню для значної кількості представників покоління Z. Кров’яна ковбаса (29%) . Майже третина респондентів уникає цього продукту.

. Майже третина респондентів уникає цього продукту. Креветки (26%) . Чверть молоді відмовляється від морепродуктів.

. Чверть молоді відмовляється від морепродуктів. Качка (25%) . Кожен четвертий представник покоління Z не включає її у свій раціон.

. Кожен четвертий представник покоління Z не включає її у свій раціон. Тофу (23%) . Цей рослинний продукт не до смаку чверті опитаних.

. Цей рослинний продукт не до смаку чверті опитаних. Гриби (23%) . Така ж частка респондентів їх уникає.

. Така ж частка респондентів їх уникає. Оливки (23%) . Також не мають популярності серед молоді.

. Також не мають популярності серед молоді. Сир на рослинній основі (21%). П’ята частина респондентів не готова його спробувати.

Нагадаємо, серед зумерів також шириться тренд на звільнення в перший робочий день. Згідно з дослідженням, його практикували 34% представників покоління Z.