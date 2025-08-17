Можуть повністю зникнути з раціону: топ продуктів, які покоління Z просто відмовилось їсти
- Опитування у Великій Британії показало, що покоління Z масово відмовляється від традиційних продуктів.
- Шестеро з десяти респондентів заявили, що їм не подобається певна їжа, навіть якщо вони її ніколи не куштували.
Нове опитування показало, що у Великій Британії деякі продукти можуть зникнути з раціону. Усе через те, що молодь масово відмовляється їх вживати.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Від якої їжі відмовляються представники покоління Z?
Нещодавнє опитування у Великій Британії показало, що представники покоління Z відмовляються від певних традиційних продуктів.
Зумери почали відмовлятися від традиційних продуктів / Фото Shutterstock
У рамках дослідження було опитано 2 000 британців. Результати показали, що шестеро з десяти респондентів заявили, що їм не подобається певна їжа, навіть якщо вони її ніколи не куштували.
Топ-10 продуктів, які ігнорує покоління Z:
- Печінка (35%). Очолює рейтинг, понад третина молодих людей відмовляється від неї.
- Сир із блакитною пліснявою (32%). Майже третина опитаних не хоче його їсти.
- Анчоуси (30%). Поза меню для значної кількості представників покоління Z.
- Кров’яна ковбаса (29%). Майже третина респондентів уникає цього продукту.
- Креветки (26%). Чверть молоді відмовляється від морепродуктів.
- Качка (25%). Кожен четвертий представник покоління Z не включає її у свій раціон.
- Тофу (23%). Цей рослинний продукт не до смаку чверті опитаних.
- Гриби (23%). Така ж частка респондентів їх уникає.
- Оливки (23%). Також не мають популярності серед молоді.
- Сир на рослинній основі (21%). П’ята частина респондентів не готова його спробувати.
Нагадаємо, серед зумерів також шириться тренд на звільнення в перший робочий день. Згідно з дослідженням, його практикували 34% представників покоління Z.