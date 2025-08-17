Укр Рус
17 серпня, 11:47
2

Можуть повністю зникнути з раціону: топ продуктів, які покоління Z просто відмовилось їсти

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Опитування у Великій Британії показало, що покоління Z масово відмовляється від традиційних продуктів.
  • Шестеро з десяти респондентів заявили, що їм не подобається певна їжа, навіть якщо вони її ніколи не куштували.

Нове опитування показало, що у Великій Британії деякі продукти можуть зникнути з раціону. Усе через те, що молодь масово відмовляється їх вживати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Від якої їжі відмовляються представники покоління Z?

Нещодавнє опитування у Великій Британії показало, що представники покоління Z відмовляються від певних традиційних продуктів.

Зумери почали відмовлятися від традиційних продуктів / Фото Shutterstock

У рамках дослідження було опитано 2 000 британців. Результати показали, що шестеро з десяти респондентів заявили, що їм не подобається певна їжа, навіть якщо вони її ніколи не куштували.

Топ-10 продуктів, які ігнорує покоління Z:

  • Печінка (35%). Очолює рейтинг, понад третина молодих людей відмовляється від неї.
  • Сир із блакитною пліснявою (32%). Майже третина опитаних не хоче його їсти.
  • Анчоуси (30%). Поза меню для значної кількості представників покоління Z.
  • Кров’яна ковбаса (29%). Майже третина респондентів уникає цього продукту.
  • Креветки (26%). Чверть молоді відмовляється від морепродуктів.
  • Качка (25%). Кожен четвертий представник покоління Z не включає її у свій раціон.
  • Тофу (23%). Цей рослинний продукт не до смаку чверті опитаних.
  • Гриби (23%). Така ж частка респондентів їх уникає.
  • Оливки (23%). Також не мають популярності серед молоді.
  • Сир на рослинній основі (21%). П’ята частина респондентів не готова його спробувати.

Нагадаємо, серед зумерів також шириться тренд на звільнення в перший робочий день. Згідно з дослідженням, його практикували 34% представників покоління Z.