Дієтологиня Енн Е. Редвайн пояснює, що виключення жовтка з раціону позбавляє організм значної частини важливих поживних речовин. Про це пише 24 Канал із посиланням на UTPhysician.

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Чому так краще

Вона зазначає, що єдиною підставою для вживання лише білків може бути особиста неприязнь до смаку жовтка, але точно не турбота про здоров’я.

Жовток є основним джерелом вітамінів A, D, E, K, а також вітамінів групи B, кальцію, цинку, заліза та особливо холіну – важливого для мозку й нервової системи. Окрім того, він містить лютеїн, який підтримує здоров’я очей. З білка ж організм отримує головним чином лише протеїн і воду, тоді як у жовтку зосереджені всі жиророзчинні вітаміни й нутрієнти, які просто не можна замінити добавками без втрати біодоступності.



Жовток також корисний для здоров'я / Фото Pexels

Найпоширеніший страх – це холестерин. Багато людей досі вважають, що яйця шкодять серцю, однак дослідження останніх років показали: споживання яєць не має значного впливу на рівень "поганого" холестерину в крові.

Ба більше, фосфоліпід лецитин, який міститься в жовтку, навіть знижує всмоктування холестерину в кишківнику. Це означає, що боятися двох яєць на день – не тільки зайве, а й шкода для повноцінного раціону.

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Замість олії для приготування яєчні рекомендується використовувати гарячий м’ясний бульйон, що покращує текстуру та аромат страви.