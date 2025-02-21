Цей інгредієнт назавжди змінить ваш соус Болоньєзе: що потрібно для ідеальної пасти

Паста Болоньєзе – одна з найбільш популярних у ресторанах, а також її легко приготувати вдома. Соус Болоньєзе для спагеті буде ідеальним, якщо додати один "секретний" інгредієнт.

Шеф-кухарі на Reddit розповіли, що можуть перетворити будь-яку базову томатну страву з макаронів на щось більш особливе та ароматне завдяки рибному соусу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Це шок, але в Болоньєзе потрібно додавати рибний соус

Один користувач Reddit розповів, що використовує рибний соус, який зроблений з анчоусів. Завдяки цьому соус Болоньєзе буде дещо пікантним.

Відома шеф-кухарка та автора кулінарних книг Кеті Фанг заявила, що це відкриття зовсім не повинно було стати несподіванкою.

Рибний соус – це як натуральний глутамат натрію. Він надає страві, яку ви готуєте, яскравого смаку. До таких страв належать томатні соуси, в які я часто додаю кілька крапель рибного соусу,

– сказала вона.

За її словами, рибний соус надає страві, яку б ви не готували, яскравого смаку та аромату.



Як приготувати смачний соус Болоньєзе / Фото iStock

Окрім Болоньєзе, існує безліч інших страв, куди можна додати трохи рибного соусу. Щоразу, коли страва, яку ви готуєте, потребує трохи умамі, вважайте, що це ваш секретний інгредієнт.

Кеті Фанг зазначила, що часто достатньо додати одну – дві столові ложки, щоб покращити смак страв. Вона радить використовувати будь-який рибний соус, який є під рукою.

Також користувачі на Reddit вказують на безліч інших інгредієнтів, які надають томатному соусу глибшого смаку. Серед них кориця, какао, анчоусна паста, вустерський соус.