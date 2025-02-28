Ви неправильно готували яйце пашот: відомий кулінар Гордон Рамзі порадив ідеальний рецепт

Яйця-пашот – чудовий спосіб урізноманітнити улюблені страви для сніданку. Однак навіть найдосвідченіші кулінари знають, що це один з найскладніших способів приготування яєць.

Один неправильний рух – і яйця зіпсовані, і хоча вони все ще можуть бути смачними, у них не буде тієї ситної жовткової скоринки, яка робить сніданок набагато кращим. На щастя, для тих, хто має проблеми з технікою, на допомогу прийшов відомий шеф-кухар Гордон Рамзі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Гордон Рамзі дав пораду, як приготувати яйце пашот

Його рецепт забезпечує ідеальні яйця пашот за лічені хвилини, використовуючи один додатковий, але нескладний крок, який має вирішальне значення.

Метод Рамзі дуже простий у виконанні, і, трохи потренувавшись, ви незабаром зможете приготувати вдома яйця пашот, як у ресторані.

Це особливо корисно, якщо вам набридло, що білки лопаються, коли ви розбиваєте їх у каструлю з водою, що є поширеною помилкою, якої припускаються багато людей.

Щоб уникнути цього, Гордон рекомендує спочатку розбивати їх у невелику місткість, що має велике значення для їхньої загальної текстури та зовнішнього вигляду.



Яйце пашот / Фото iStock

Але перед тим, як це зробити, наповніть каструлю середнього розміру холодною водою і доведіть до легкого кипіння, посоліть і додайте трохи оцту. Потім перемішайте воду, поки вона не закрутиться навколо каструлі.

Розбивши яйця окремо в маленькі мисочки, тепер настав час обережно опустити їх у воду й розбити яйця. Вам може знадобитися зробити це кількома партіями, залежно від того, скільки яєць ви хочете і розміру вашої каструлі.



Яйце пашот / Фото iStock

Вам може знадобитися зробити це кількома партіями, залежно від того, скільки яєць ви хочете і розміру вашої каструлі. Зменшіть вогонь до слабкого кипіння і готуйте яйця близько двох хвилин. Після закінчення цього часу вони мають стати твердими на дотик, але якщо вони все тремтять, опустіть їх назад у воду ще на 10 секунд.

Потім дістаньте яйця і викладіть їх на тарілку, застелену паперовими рушниками, які допоможуть ввібрати зайву вологу. Переверніть яєчню презентаційною стороною догори, посоліть, поперчіть і подавайте до столу.