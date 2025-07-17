Сообщает 24 Канал со ссылкой на диетолога Александра Фоку в комментарии Mixsport.

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Что не ест Усик во время подготовки к бою?

Во время подготовки к поединкам Александр Усик придерживается строгого режима питания. По словам его бывшего диетолога Александра Фоки, спортсмен полностью отказывается от соли, сахара, кетчупа, майонеза, жареного и сдобной выпечки.

Диетолог объяснил, что ложка сахара снижает иммунитет на 50% на 4 часа, а соль задерживает воду в организме.

Иногда Усик вынужден даже отказываться от традиционной украинской кухни, в частности от борща. Впрочем, есть один продукт, который всегда присутствует в рационе боксера – сало. Однако оно должно быть высокого качества и специально выращенным.

Александр Усик / Фото GettyImages

Еще одна особенность питания Усика заключается в том, что боксер не потребляет никакой вчерашней пищи. Спортсмен ест исключительно свежие блюда, только что приготовленные к завтраку или обеду.

Основу меню Усика составляют каши, которые обеспечивают энергию для тренировок, а для восстановления после нагрузок – белок. Например, после спаррингов боксер может съесть сырники приготовленные на пару без муки.

К слову, в меню Криштиану Роналду есть много белковой пищи и почти полностью отсутствует сахар. В то же время его любимое блюдо – бакаляу-а-браш.