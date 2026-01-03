В частности, на станции только один человек имеет законный выходной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фильм "Антарктида".

Кто имеет выходной на "Вернадском"?

На станции "Вернадский" только один человек имеет законный выходной. Неожиданно, но это повар. Верь может законно отдыхать каждое воскресенье. Зато все остальные работники не имеют такого четкого графика и выходных.

Дело в том, что повар готовит в субботу больше и поэтому в воскресенье может иметь выходной, ведь работа выполнена. В субботу повар готовит большую порцию блюда, чтобы ее хватило и на тот день, когда он будет отдыхать.

Как выглядит день украинского полярника?

Полярники делают важную работу, однако мало кто знает, в чем она заключается. В частности, среди них есть также и украинцы. Полярник родом из Днепра рассказал, как выглядит один день из его жизни в видео antarcticcenterua.

Раз в месяц Альберт поднимается на самую высокую точку острова – ледовый купол. Это нужно, чтобы изучить его структуру с помощью георадара.

С 16:00 до 18:00 Альберт проводит контроль магнитометров и сейсмической и инфразвуковой съемки. Это помогает отследить землетрясения, лавины и другие явления, которые могут быть опасными. Далее он еще час обрабатывает данные и уже в 19:00 Альберт ужинает.

Почему в Антарктиде все двери открываются внутрь?