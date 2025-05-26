Арабика или робуста: в чем разница и как это влияет на вкус кофе

В выборе кофе есть невероятное количество нюансов. Важно хорошо ориентироваться в этом, чтобы сделать правильный выбор.

Арабика и робуста – это не просто два вида кофейных зерен, а два разных подхода к тому, каким может быть кофе. 24 Канал рассказывает о разнице между ними.

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Чем они отличаются

Арабика считается более изысканной: ее вкус мягче, часто с фруктовыми, цветочными или ягодными нотами, а аромат – сложный и насыщенный. В ней меньше кофеина, примерно от 0,8 до 1,4%, что делает ее менее горькой и более деликатной. Внешне зерна арабики имеют удлиненную форму и волнистую центральную бороздку. Выращивается она обычно в горных районах – от 600 до 2000 метров над уровнем моря – и требует мягкого климата, поэтому стоит дороже.

Робуста, наоборот, крепче и горьче, с "землистым" или "ореховым" привкусом, часто с легкой терпкостью. В ней вдвое больше кофеина – до 2,7% – что делает ее более бодрой, а также более устойчивой к вредителям и болезням. Зерна робусты более круглые, с прямой бороздкой.



Арабика и робуста – это виды кофейных зерен / Фото Pexels

Она неприхотлива к условиям выращивания, растет на низких высотах и в жарких регионах, в частности в Африке. Это объясняет ее низкую цену и широкое использование в растворимом кофе или для добавления плотности и крема в эспрессо-смесях.

Выбор между арабикой и робустой зависит от того, что вы ожидаете от кофе. Если важен аромат и сложность вкуса – вам больше подойдет арабика. Если ищете крепость и заряд энергии – стоит попробовать робусту. А если хотите сбалансированный вариант, обратите внимание на бленды: в них арабика добавляет глубины, а робуста – силы и стойкой пенки.

Новый тренд в здоровом питании – добавление особого ингредиента в кофе для поддержания молодости, рекомендован особенно во время перименопаузы и менопаузы. Он не меняет вкус кофе, но не является полноценным источником белка.