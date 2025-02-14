Для многих маринованные яйца звучит как сомнительная закуска к пиву. Однако бармен Роман Нагорный развеял это мнение и поделился рецептом, пишет 24 Канал.

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Как приготовить маринованные яйца из фильма "Джентльмены"

Оказалось, что маринованные яйца – это невероятно вкусная и простая в приготовлении закуска к пиву. Ее легко приготовить дома из таких ингредиентов:

вода – 150 миллилитров,

соевый соус – 200 миллилитров,

уксус – 40 миллилитров,

сахар – 3 столовые ложки,

чеснок – 1 штука,

лук – 1 штука,

имбирь – 50 граммов,

перец, конжут, корица.

Итак, чтобы приготовить закуску, яйца (перепелиные) ставим вариться на огонь и одновременно начинаем готовить маринад.

Соединяем лук, чеснок, имбирь, острый перец, корицу, кунжут, гороховый перец, воду и соевый соус. Как рассказал бармен, по желанию можно добавить еще соусы.

Как приготовить маринованные яйца из фильма "Джентльмены": смотрите видео

Маринад ставим на огонь и добавляем три ложки сахара, но до кипения не доводим.

Сваренные яйца следует почистить и сложить в банку, после чего залить маринадом. В конце нужно добавить уксус и оставить яйца в холодильнике на три дня.

Интересно, что Мэтью Макконахи рассказал, что не любит пиво и бары, но предпочитает коктейли. Однако американский актер отметил, что не отказывает себе в том, чтобы съесть вареные яйца.

В то же время Хью Грант, сыгравший частного детектива Флетчера в фильме "Джентльмены", признался, что не может пройти мимо бара и любит выпить пива.