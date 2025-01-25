Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Takeout. Эта новинка уже стала доступной в Канаде и Португалии.
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Что известно о Big Arch
Big Arch – это идеальное сочетание Биг Мака, Роял Чизбургера и Дабл Чизбургера. В бургере используются две большие котлеты размером с Роял Чизбургер, между которыми размещен полурасплавленный белый сыр.
Вкус дополняют соус Big Arch, маринованные огурцы, хрустящий лук и классический нарезанный лук. Все это подается на булочке с кунжутом и маком.
Big Arch / Фото McDonald's Canada
Новый бургер рассчитан на настоящих любителей мяса, которые ищут более сытные альтернативы любимым блюдам от McDonald's.
Впрочем, пока единственные, кто может наслаждаться Big Arch, – это жители Канады и Португалии. Для других стран остается ждать, чтобы попробовать новинку.