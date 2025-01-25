Доступен только в двух странах: что известно о самом большом бургере в McDonald's

McDonald's продолжает удивлять своих поклонников инновациями в меню. Для тех, кому Биг Мак кажется недостаточно сытным, компания презентовала новый бургер Big Arch.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Takeout. Эта новинка уже стала доступной в Канаде и Португалии.

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Что известно о Big Arch

Big Arch – это идеальное сочетание Биг Мака, Роял Чизбургера и Дабл Чизбургера. В бургере используются две большие котлеты размером с Роял Чизбургер, между которыми размещен полурасплавленный белый сыр.

Вкус дополняют соус Big Arch, маринованные огурцы, хрустящий лук и классический нарезанный лук. Все это подается на булочке с кунжутом и маком.

Big Arch / Фото McDonald's Canada

Новый бургер рассчитан на настоящих любителей мяса, которые ищут более сытные альтернативы любимым блюдам от McDonald's.

Впрочем, пока единственные, кто может наслаждаться Big Arch, – это жители Канады и Португалии. Для других стран остается ждать, чтобы попробовать новинку.