Еда, которая удивила миллиардера: что Билл Гейтс добавляет в свой рацион ежедневно

Основатель Microsoft Билл Гейтс удивил своим гастрономическим выбором. Он включил в свой ежедневный рацион малоизвестную в Украине африканскую крупу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Что входит в ежедневный рацион Билла Гейтса

Билл Гейтс добавил к своему ежедневному рациону фонио – крупу, которая широко выращивается в странах Западной Африки.

Она принадлежит к тому же роду, что и просо и похожа на вкус орехов. Эта культура является важной составляющей питания для многих стран африканского континента.

Фонио / Фото GettyImages

Фонио отличается среди других круп высоким содержанием витаминов и минералов, в частности по сравнению с рисом. Кроме того, он имеет низкое содержание жира.

Продукт универсален в приготовлении – его можно потреблять как в виде зерна, так и в виде муки. Это делает его идеальным выбором для веганской диеты.

Какие главные преимущества фонио

Одно из главных преимуществ фонио – низкая калорийность при высокой питательной ценности. Он богат клетчаткой, железо, а также витамины группы B, среди которых тиамин, ниацин и рибофлавин, что важны для роста, развития и нормального функционирования клеток.

Некоторые исследования свидетельствуют, что фонио содержит наибольшее количество кальция среди всех злаков. Именно поэтому эта крупа – отличный выбор для людей с непереносимостью лактозы или тех, кто не употребляет молочные продукты.

Какую проблему может преодолеть фонио

По словам Билла Гейтса, в условиях изменения климата фонио имеет преимущество благодаря своей устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и простоте в выращивании.

Миллиардер убежден, что эта культура способна сыграть ключевую роль в преодолении проблемы недоедания, особенно среди детей и молодежи.

Недоедание – это первая проблема, которую я бы решил, если бы имел волшебную палочку,

– подчеркнул Гейтс.

Билл Гейтс считает, что с помощью фонио можно преодолеть недоедание / Фото с Facebook

Кроме этого, фонио способствует улучшению состояния волос, кожи и ногтей, помогает при анемии и диабете, предотвращает судороги и мышечные боли, а также положительно влияет на пищеварение.

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